الخصوص تحصد 4 مراكز بأوائل الإعدادية فى القليوبية.. وطوخ وبنها بالمركز الثانى

القليوبية- إبراهيم سالم

حصدت إدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية، 4 مقاعد بين العشرة الأوائل للشهادة الإعدادية لهذا العام، لتحل بهذا الرقم المركز الأول بين باقى الإدارات بأوائل الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022.

وجاء ترتيب الإدارات التي حصلت على مراكز بين أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022 لهذا العام على النحو التالى:

- إدارة الخصوص التعليمية: حصلت على 4 مراكز بين أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية.

- إدارتا بنها وطوخ: حصلت على واحدة منهما على مركز بين أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية.

- إدارتا كفر شكر والعبور: حصلت كل واحدة منهما على مركز بين أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية.

فيما خرجت 7 إدارات تعليمية بمحافظة القليوبية، من المنافسة على أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022، وهى إدارات "شبين القناطر – قها – شرق شبرا الخيمة – غرب شبرا الخيمة – القناطر الخيرية – قليوب – الخانكة".

واعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 74.77%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 90.68%، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة، مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 115 ألفا و533 طالبا وطالبة، أدى الامتحان 115 ألف و480 طالبا وطالبة.