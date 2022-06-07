الأولى على الإعدادية بالقليوبية: نفسى أكمل مسيرة جدى فى مهنة الطب

القليوبية إبراهيم سالم

قالت الطالبة نيرة مصطفى مطاوع محمد، الطالبة بمدرسة 15 مايو الإعدادية بنات التابعة لإدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية، وأحد أوائل الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022، إنها قبل أيام الإمتحانات بحوالي 20 يوما بدأت في التنسيق للمذاكرة وكثيف التحصيل الدراسى خلال تلك الأيام، مشيرة إلى أنها كان يتراوح عدد ساعات المذاكرة معها يوميا من 6 إلى 8 ساعات.

وأضافت "نيرة" خلال حديثها لـ "اليوم السابع"، أنها كانت تكثف المذاكرة على المواد التي ترى نفسها بحاجة إلى تحصيل أكثر بها من الأيام السابقة، مشيرة إلى أن أسرتها كان لها العامل الأكبر في هذا التفوق، حيث كان دورهم تشجيعيا أكثر منه لوما إذا حدث تقصير منها، كما أن الأسرة كانت توفر لها الجو الهادئ لتحقيق الاستفادة الكبرى من التحصيل الدراسي.

وتابعت، أنها تضع هدفا عن كل مرحلة، حيث في الوقت السابق كانت تضع هدفا أن تكون ضمن أوائل الشهادة الإعدادية لهذا العام وقد كان، وفى المرحلة المقبلة تتمنى أن تكون ضمن أوائل الثانوية العامة، لتلتحق بعدها بكلية الطب، قائلة "جدى لوالدى كان دكتور كبير والناس كلها بتكلمنى عنه وعن عمله الخير الكبير، نفسى أكون أحسن منه وأكمل مسيرته في العطاء والخير".

واعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 74.77 %، كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 90.68%، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم ، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة، مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 115 الف و533 طالب وطالبة، أدى الامتحان 115 ألف و480 طالبا وطالبة.



الأولى بالشهادة الإعدادية بالقليوبية



الطالبة الأولى نيرة مصطفى مطاوع محمد