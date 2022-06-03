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"سعة أبواب الخير فى الرسالة المحمدية" موضوع خطبة الجمعة اليوم

الجمعة، 03 يونيو 2022 08:00 ص
"سعة أبواب الخير فى الرسالة المحمدية" موضوع خطبة الجمعة اليوم خطبة الجمعة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "سعة أبواب الخير فى الرسالة المحمدية"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية فى حدود 10 دقائق.
 
وفى سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم 15 مسجدًا من بينها 10 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 يوليو 2021 حتى تاريخه 1101 مسجد، منها 930 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، 171 مسجدًا صيانة وترميمًا.
 
وحددت وزارة الأوقاف موضوعات خطب شهر ذى القعدة 1443 هــ على النحو التالى: 
 
الجمعة الأولى : 3/ 6/ 2022م - سعة أبواب الخير فى الرسالة المحمدية.
الجمعة الثانية : 10/ 6/ 2022م - الدين والإنسان.
الجمعة الثالثة : 17/ 6/ 2022م - الحفاظ على الأوطان.
الجمعة الرابعة : 24/ 6/ 2022م - أخلاق الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم).
 
وأكدت وزارة الأوقاف أن اختيار هذه الموضوعات يأتى متسقًا مع أهمية البعد الاقتصادى فى حياتنا وبخاصة فى هذه المرحلة، حيث يجب أن يتضافر الجميع التاجر والصانع والزارع والمستثمر فى النهوض معًا بوطننا فى مختلف المجالات زراعة وصناعة وتجارة واستثمارًا.

سعة أبواب الخير في الرسالة المحمدية

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