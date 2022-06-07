إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بإحدى قرى مركز رشيد بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء حادث انقلاب تروسيكل بقرية الحماد التابعة لمركز رشيد بالبحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة رشيد، يفيد باستقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم،

وبالفحص تبين إصابة كل من سعد اسماعيل أبو نار 17 سنة مقيم قرية الحماد، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وعبدالمنعم عبدالعزيز عبيد 32 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات، وسرحان علي شحاته 52 سنة، ورمضان أحمد عبدالحكيم 34 سنة قرية الحماد مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، ولطفي محمد علي 48 سنة مصاب بكسر في الحوض ونزيف في البطن، وعبدالله حسن شداد 52 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الذراع اليسرى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.