إحالة أوراق المتهم بدس 250 ألف قرص مخدر فى حقائب 3 معتمرات بالشرقية للمفتى

الشرقية - فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، إحالة أوراق المتهم الثالث والرئيسي من المتهمين الستة في واقعة دس 250 ألف قرص مخدر في حقائب 3 سيدات معتمرات بالشرقية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة الثالث من شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم، وتأجيل محاكمة باقي المتهمين لذات الجلسة للنطق بالحكم عليهم جميعًا.

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار دكتور مصطفی بلاسی، رئیس بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم.

تعود تفاصيل القضية رقم 1210 لسنة 2021 جنايات أول الزقازيق، المقيدة برقم 1635 لسنة 2021، كلي جنوب الزقازيق، ليوم 18 أبريل عام 2019، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اول الزقازيق، يفيد بورود بلاغ من كلًا من: صباح عطية، 70 سنة، وفايقة عبدالعزيز، 63 سنة، ونبويه عبدالعزيز، 60 سنة، يتهمون فيه عدد من ألأشخاص بدس كمية كبيرة من الأقراص المخدرة لهن في حقائب سفرهن لتأدية فريضة العمرة بالمملكة العربية السعودية.

وتبين أن المتهمين: عبدالرحمن أ ع ع أ، 33 سنة، شريك بشركة مقاولات، مقيم بمركز أبو كبير، ومحمد ج م ح أ، 24 سنة، مقيم بمركز أبو كبير، ومحمد ف أ أ ال، 35 سنة، مفوض لشركة ال للسياحة الدينية، مقيم بمركز أبو كبير، ومسلم م م م، 27 سن’، حلاق، مقيم بمركز الزقازيق، وإسلام ال ن ال، 27 سنة، صاحب محل زجاج، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، وشيماء ج م ح، 33 سنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، إلى المحكمة الجنائية، في يوم 18 أبريل عام 2019، وبدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، صدروا مخدر الكبتاجون بدون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات، وقاموا كذلك بتأليف عصابة وكان غرضها تصدير المواد المخدرة محل الاتهام، وذلك بأن دسوا 250 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر في حقائب السيدات الثلاث المجني عليهن، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق.