إحالة أوراق المتهم بقتل ربة منزل وحفيدتها بديرب نجم بالشرقية إلى المفتى

الشرقية - فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق إحالة أوراق المتهم بقتل بائعة فكاهة بديرب نجم تبلغ من العمر 63 سنة وحفيدتها التى تبلغ من العمر 3 سنوات إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، وحددت جلسة 3 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع وسامح السيد لاشين ، وأمانة سر فلبس صبحى.

تعود أحداث القضية رقم 13395 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة ديرب نجم، المقيدة برقم 2340 لسنة 2019 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 2 أغسطس عام 2019، عندما عثرت الأجهزة الأمنية على "أ.ع.إ" 63 سنة بائعة فاكهة، وحفيدتها "ح.أ.ع" 3 سنوات، مقتولين داخل منزل الأولى بشارع المرور بندر ديرب نجم، وتبين العثور عليهما مصابتين بضربات فى الرأس، وانتقل ضباط مباحث ديرب نجم، لجمع المعلومات الأولية لكشف ملابسات الحادث، وتبين وجود إصابات متفرقة بالرأس

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "إبراهيم.م.ع" 27 سنة، فنى صيانة، مقيم فى ديرب نجم، صديق نجل المجنى عليها، وأثناء تفريغ الكاميرات بالمنطقة تمت مشاهدته أثناء دخوله المنزل ليلة الحادث، وتبين قيامه بارتكاب الواقعة وقام بالتخلص من المجنى عليها ومن الطفلة خوفا من افتضاح أمره عندما شاهدته فى المنزل ووجود علاقة محرمة بينه وبين جدتها، وقام أيضا بسرقة المجنى عليها بعد قتلها وقتل حفيدتها، ثم أختبأ فى مدينة العاشر من رمضان وتم القبض عليه وإحالته النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.