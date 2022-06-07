وذكرت الشركة الأوكرانية المشغلة للمحطات النووية - في تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، الثلاثاء، أن السلطات لم توجه دعوة إلى جروسي لزيارة المحطة، ورفضت في السابق قيامه بمثل هذه الخطوة، إلا في حال تمت استعادة السيطرة على الموقع.

وأضافت: "نعتبر هذه الرسالة من رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محاولة أخرى للوصول إلى محطة الطاقة بأي وسيلة من أجل إضفاء الشرعية على وجود المحتلين هناك وغض الطرف عن كل أفعالهم".

وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صرح فى وقت سابق، أن الوكالة تعمل على إرسال بعثة دولية من الخبراء إلى محطة الطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في زابوريجيا بأوكرانيا، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا.

من ناحية أخرى، أعلن سفير أوكرانيا لدى اليابان، سيرهي كورسونسكي، توقيع اتفاقية إضافية لزيادة المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا بمقدار 500 مليون دولار.

وكتب السفير -على صفحته على موقع فيسبوك - : "تم التوصل لاتفاقية إضافية تقضي بزيادة حجم المساعدات لأوكرانيا بمقدار 500 مليون دولار"، حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

يذكر أنه في 19 مايو الماضي، صرح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بأن طوكيو ستقدم 300 مليون دولار إضافية كمساعدات مالية لأوكرانيا.

وفي 27 مايو ، قدمت الحكومة اليابانية 166 مليون دولار أمريكي كمنح طارئة للدعم الإنساني لأوكرانيا.