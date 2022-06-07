اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مستقرة عند 1005جنيهات بعد تراجع ملحوظ عالميا

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 11:16 ص
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مستقرة عند 1005جنيهات بعد تراجع ملحوظ عالميا ذهب
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية بالسوق المصرى استقرارا ملحوظا عند مستويات 1005 جنيهات للجرام من عيار 21 وسجل سعر أونصة الذهب تراجعا عند مستويات 1840 دولار وقت صياغة هذه السطور الأمر الذي قد ينعكس على سعر الذهب خلال الساعات القادمة.
 
وأعلنت شعبة الذهب في الغرفة التجارية استقرار أسعار المعدن الأصفر في التعاملات الصباحية، ليسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 1005 جنيها للجرام، وبلغ سعر عيار 18 يسجل 862 جنيها وبلغ سعر عيار 24 وهو عيار ذهب السبائك 1148 جنيها للجرام وأخيرا سعر الجنيه الذهب 8046 جنيها.
 
وهناك اتجاه لإعادة طرح الذهب عيار 14 وذلك مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة، وذلك بهدف توفير بدائل أمام المستهلكين في كافة محافظات الجمهورية، الأمر الذي ينعكس على حجم مبيعات الذهب.
 
الطلب على المعدن النفيس متذبذب في مصر ويشهد تغيرات عدة في ظل هبوط الأسعار من مستويات 1250 إلي 1000 جنيها، وهو ما جعل البعض يتخذ قرارا بإعادة البيع وذلك تجنبا للتعرض للخسائر، إذ بلغت خسائر الذهب 250 جنيها تقريبا خلال شهر.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

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