اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 يونيو 2022 12:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

هارى وميجان.. علامة جديدة على "اضطراب العلاقة" مع العائلة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 06 يونيو 2022 12:15 م
هارى وميجان.. علامة جديدة على "اضطراب العلاقة" مع العائلة.. اعرف التفاصيل هارى وميجان
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قبل انتهاء احتفالات اليوبيل البلاتينى لحكم الملكة إليزابيث الثانية، غادر الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل بريطانيا إلى كاليفورنيا حيث يقيمان.

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، شوهد هارى وميجان فى مطار سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا بعد عودتهما إلى الولايات المتحدة على متن طائرة خاصة، الأحد.

ولم ينتظر الزوجان بدء مسابقة اليوبيل البلاتيني، التي أعدت لترفيه أفراد العائلة المالكة على هامش الاحتفالات، في علامة على ما يبدو أن "الأمور ليست على ما يرام" بينهما وبين العائلة الملكية.

وخلال الاحتفالات ظهر هاري وميجان لأول مرة منذ سنتين في المملكة المتحدة، بعدما أعلنا في يناير 2020 على نحو مفاجئ انفصالهما عن العائلة المالكة، وسعيهما لمستقبل جديد في الولايات المتحدة.

وحضر الزوجان قداس الشكر، الجمعة، في كاتدرائية القديس بولس، حيث تصاعدت الهتافات عندما وصلا واستقبلهما عميد الكاتدرائية، قبل أن يدخلا قاعة العبادة ويشرعا في تحية سلسلة طويلة من رجال الدين.

وحضر هاري معظم المناسبات العائلية، سعيا لتجديد علاقاته المضطربة مع والده تشارلز وشقيقه الأمير وليام.

واختتمت، الأحد، الاحتفالات بالذكرى السبعين لاعتلاء الملكة إليزابيث الثانية عرش بريطانيا، بالنشيد الوطني للمملكة المتحدة أمام القصر الملكي.

وشارك نحو 10 آلاف عسكري وراقص ومحرك دمى وفنان في عرض قدمته العربة الذهبية للدولة، التي يبلغ عمرها 260 عاما، وتستخدم تقليديا لحفلات الزفاف والتتويج في العائلة الملكية.

وقالت الملكة إليزابيث إن شعورا "بالتأثر العميق" انتابها عندما رأت الحشود الكبيرة التي خرجت للاحتفال باليوبيل البلاتينى لجلوسها على العرش.

 


اليوبيل البلاتينى

الملكه اليزابيث

الامير هارى

هارى وميجان

احتفالات اليوبيل البلاتينى

اليوبيل البلاتينى للملكه اليزابيث


الموضوعات المتعلقة

استمد قوته من ميجان.. خبيرة لغة جسد تحلل إشارات الأمير هارى بقداس عيد الشكر

السبت، 04 يونيو 2022 12:00 م

ظهور ميجان ماركل فى حفل اليوبيل البلاتينى للملكة إليزابيث.. صور

الخميس، 02 يونيو 2022 03:18 م

الأمير هارى وميجان ماركل يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما ليليبت بحضور أفراد من العائلة

الأحد، 05 يونيو 2022 05:00 م

العائلة الملكية تحتفل بعيد ميلاد "ليليبت" ابنة الأمير هارى وميجان ماركل

السبت، 04 يونيو 2022 11:32 ص

بين الضحك والعبوس.. سلوكيات متناقضة للأميرين هارى ووليام فى قداس الشكر

الجمعة، 03 يونيو 2022 06:00 م

الملكة البريطانية تلتقى لأول مرة بابنة الأمير هارى

الجمعة، 03 يونيو 2022 12:01 م



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة