اليوم السابع
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نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتفقد المستشفى الجامعي بأسيوط

الإثنين، 06 يونيو 2022 12:37 م
نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتفقد المستشفى الجامعي بأسيوط نائب رئيس جامعة الأزهر خلال تفقده للمستشفي
أسيوط- هيثم البدرى

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تفقد الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، وزار  الأقسام المختلفة بهدف الإطمئنان على حسن سير العمل بالمستشفى الجامعي، والاطمئنان على صحة المرضى والخدمات المقدمة لهم.

واستمع نائب رئيس الجامعة  إلى المرضى أثناء جولته التفقدية، للتأكد من تحقق الانضباط وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ومدى رضائهم عن جودتها وتوفير الرعاية الصحية اللائقة بأهالي أسيوط وقراها.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي  أن مستشفيات جامعة الأزهر بأسيوط ، تسعى إلى تقديم خدمة صحية متميزة لأبناء المحافظة وقراها المجاورة لخدمة المجتمع  المحيط بها وتستهدف توفير الرعاية الصحية لكافة أبناء المحافظة لأداء رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.

 


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اخبار مصر


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