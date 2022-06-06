خد بالك.. نقص فيتامين ب 12 يؤثر على الجهاز العصبى

كتبت - ميرفت رشاد

فيتامين ب 12 هو أحد العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمك، وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء وموجود في العديد من الأطعمة ومتوفر أيضًا في شكل مكملات، ومع ذلك ، فإن نقص فيتامين ب 12 بين الناس أكثر شيوعًا مما تعتقد، يمكن أن تتراوح الأعراض من التعب الشديد ، ومشاكل المزاج ، وتغيرات الجلد إلى أمراض أكثر خطورة مثل مشاكل الجهاز الهضمي ، وفقدان الذاكرة غير المعتاد ، وارتفاع معدل ضربات القلب ، وصعوبة التنفس، وفقا لما نشره موقع " timesofindia".

دور فيتامين ب 12:

يلعب فيتامين ب 12 عدة أدوار في جسمك، فهو لا يساعد فقط على تعزيز الطاقة وزيادة التمثيل الغذائي ، ولكنه يعمل أيضًا على تطوير خلايا المخ والأعصاب ، مع تسهيل إنتاج الحمض النووي أيضًا.

نظرًا لأن أجسامنا لا تستطيع إنتاج فيتامين ب 12 ، فإن أفضل طريقة للحصول على كميات كافية من هذه المغذيات الحيوية هي من خلال المصادر الطبيعية مثل المنتجات الحيوانية التي تتكون من المأكولات البحرية والبيض والدواجن وبعض أشكال الألبان ، على الرغم من أن بعض الخضار والبقوليات تحتوي على فيتامين ب 12 ، إلا أنها لا توفر الكثير من العناصر الغذائية مقارنة بالأطعمة غير النباتية.

تشير الدراسة إلى "ضرر عصبي" ناجم عن نقص فيتامين ب 12:

يعتبر فيتامين ب 12 من العناصر الغذائية الضرورية التي تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي ، والحفاظ على الصحة العامة للجسم أيضًا، يمكن أن يؤدي النقص الحاد في فيتامين B12 إلى "ضرر عصبي دائم، يلاحظ الجسم الصحي أن المظاهر المبكرة تكون بشكل عام خفية أو بدون أعراض، ومع ذلك ، إذا ظهرت مشاكل عصبية ، فقد تكون لا رجعة فيها ، يحذر الجسم الصحي.

4 علامات احترس منها:

تسرد الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) المشاكل العصبية التي قد يواجهها المرء إذا كان يفتقر إلى فيتامين ب 12 في الجسم.

- مشاكل في الرؤية

- فقدان الذاكرة

- دبابيس وإبر

- تضرر أجزاء من الجهاز العصبي ( الاعتلال العصبي المحيطي) ، وخاصة في الساقين.

أعراض أخرى لنقص فيتامين ب 12

بصرف النظر عن "الضرر العصبي" ، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى مجموعة متنوعة أخرى من الأعراض ، والتي تشمل:

- إعياء

- الصداع

- شاحب ، جلد أصفر

- مشاكل الجهاز الهضمي

- التهاب الفم واللسان

- الإحساس بالوخز والإبر في اليدين والقدمين.