توقيع بروتوكول بين 3 وزارات لتوفير رؤوس ماشية لصغار المربين ضمن "حياة كريمة"

كتب ــ مدحت وهبة ـ وأسماء نصار ـ على عبد الرحمن

وقعت وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مشترك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وفي ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة".

ويهدف البروتوكول إلى توفير رؤوس ماشية من الأبقار المنتجة ثنائية الغرض، لتوزيعها على صغار المربين بغرض إنتاج الألبان واللحوم، وذلك في مختلف محافظات الجمهورية من الأسر الأكثر احتياجًا، بهدف تحقيق خطة طموحة تهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية وزيادة المطروح من الألبان واللحوم الحمراء.

ويهدف البروتوكول إلى توفير المزيد من فرص العمل للأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لجميع مشروعات التمكين الاقتصادي والتي يتم تنفيذها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بغرض تحويل مستفيدي برامج الحماية الاجتماعية من تلقي الدعم إلى الإنتاج.

وتسهم وزارة الأوقاف بخمسين مليون جنيه من باب البر، وتسهم وزارة التضامن الاجتماعي بخمسين مليون جنيه، وتقوم وزارة الزراعة بالإشراف الفني الكامل على المشروع.