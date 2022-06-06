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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: حماية المنشآت النووية بأوكرانيا من أهم الأولويات العالمية

الإثنين، 06 يونيو 2022 12:53 م
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: حماية المنشآت النووية بأوكرانيا من أهم الأولويات العالمية رافائيل جروسى
فيينا (أ ش أ)

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أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى أن واحدة من أهم القضايا التى يواجهها العالم اليوم هى سلامة وأمن وحماية المنشآت النووية فى أوكرانيا.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الاثنين، لأعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعه العادي بحضور سفراء وممثلي الدول الأعضاء .

وقال جروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل تعاونها الوثيق مع السلطات الأوكرانية، مشيرا إلى زيارته مؤخرا إلى محطة تشيرنوبيل، حيث قدم إلى المجلس تقريرًا شفويًا عن آثار السلامة والأمن والضمانات للوضع في أوكرانيا.

وأشار جروسي إلى تعاون الوكالة الوثيق مع المشغلين والمنظمين في أوكرانيا، إضافة إلى محادثاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لافتا إلى تقديم أوكرانيا طلبات محددة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتأخذ زمام المبادرة في تقديم المساعدة الفنية والتقنية.

وأوضح جروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وضع جيد لضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاجه بكفاءة وسرعة، حيث تعمل الدول والمنظمات الراغبة في مساعدة قطاع الطاقة النووية في أوكرانيا بالفعل معنا ومن خلالنا، منوها إلى قيامه بإنشاء برنامج شامل للمساعدة حيث تشاور حول قائمة مفصلة باحتياجات أوكرانيا مع الدول الأعضاء عبر الآلية الشاملة لشبكة الاستجابة والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 


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