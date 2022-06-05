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وصول أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للمديريات اليوم وتوزيعها على المدارس

الأحد، 05 يونيو 2022 12:00 ص
وصول أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للمديريات اليوم وتوزيعها على المدارس ثانوية عامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تصل اليوم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة إلى المديريات التعليمية، ومن ثم يتم توزيعها على المدارس.
 
ويستطيع الطلاب معرفة أرقام الجلوس بمجرد وصولها إلى المدارس مباشرة خلال الأسبوع الجارى ، حتى يتمكن الطلاب من الحصول على أرقام الجلوس، وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم أنه يمكن للطالب أن يحصل على بطاقة رقم الجلوس من المدرسة المقيد بها وليست المدرسة التى سيؤدى فيها الامتحانات، موضحة أن لجان امتحانات الثانوية العامة تضع كشوف المناداة وأرقام الجلوس قبل انطلاق الامتحانات بأيام قليلة.
 
وأوضحت المصادر، أنه من المقرر أن تعلن أرقام جلوس الطلاب إلكترونيا على موقع الوزارة خلال الساعات المقبلة.
 
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.
 

التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

امتحان المواد غير المضافة للمجموع

اخبار مصر

ورقة المفاهيم للثانوية العامة

مسودة الامتحانات

ارقام جلوس الثانوية العامة 2022


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