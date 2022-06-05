نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة.. انتهاء رصد الدرجات تمهيدا لإعلانها

البحيرة – ناصر جودة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة الانتهاء من عمليات رصد الدرجات، واعمال الكنترول بالشهادة الاعدادية تمهيدا لاعتماد النتيجة من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة خلال الساعات المقبلة وإعلان النتائج كاملة بالمدارس المختلفة وعلى الموقع الخاص بالتربية والتعليم.

مشيرا إلى انتظام اعمال الكنترول الخاص بالشهادة الإعدادية دون أى مشاكل تذكر والالتزام الكامل بالضوابط والمعايير الخاصة إلى هذا الشأن.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالى أعداد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 121487 طالبا وطالبة داخل 651 لجنة موزعة على إدارات المحافظة الثمانى عشر بالإضافة إلى 34 طالبا وطالبة من طلاب التربية الخاصة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع داخل اربع لجان بإدارات شبراخيت وايتاى البارود وكفر الدوار ودمنهور واربع طلاب من المكفوفين داخل لجنة مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية المركزية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتلقى أى شكاوى والعمل على تذليل ما يعترضها من معوقات أولا بأول مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الطلاب والمعلمين.

وكذلك التشديد على منع دخول الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب والملاحظين والمراقبين وتنظيم عملية دخول الطلاب داخل لجان الامتحانات وتسليم اوراق الأسئلة والإجابة فى الأوقات المحددة والتحقق من شخصية الطالب الممتحن.