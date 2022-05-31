اليوم السابع
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إنهاء عمليات رصد درجات الشهادة الإعدادية بالبحيرة تمهيدا لإعلانها رسميا

الثلاثاء، 31 مايو 2022 04:22 م
إنهاء عمليات رصد درجات الشهادة الإعدادية بالبحيرة تمهيدا لإعلانها رسميا وكيل تعليم البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، الانتهاء من عمليات تصحيح اوراق طلاب الشهادة الإعدادية، وجارى رصد الدرجات واعمال الكنترول، تمهيدا لاعتماد النتيجة من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة خلال الأيام المقبلة وإعلان النتائج كاملة بالمدارس المختلفة وعلى الموقع الخاص بالتربية والتعليم.

مشيرا إلى انتظام أعمال الكنترول الخاص بالشهادة الإعدادية دون أى مشاكل تذكر والالتزام الكامل بالضوابط والمعايير الخاصة إلى هذا الشأن.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالي أعداد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 121487 طالبا وطالبة داخل 651 لجنة موزعة على إدارات المحافظة الثماني عشر بالإضافة إلى 34 طالبا وطالبة من طلاب التربية الخاصة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع داخل اربع لجان بإدارات شبرا خيت وايتاى البارود وكفر الدوار ودمنهور واربع طلاب من المكفوفين داخل لجنة مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور .

مشيرا الى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية المركزية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتلقى أى شكاوى والعمل على تذليل ما يعترضها من معوقات أولا بأول مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الطلاب والمعلمين.

وكذلك التشديد على منع دخول الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب والملاحظين والمراقبين وتنظيم عملية دخول الطلاب داخل لجان الامتحانات وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة فى الأوقات المحددة والتحقق من شخصية الطالب الممتحن.


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