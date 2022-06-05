من أعلى هضبة الناضورة.. "البيئة" تعلن اليوم مدينة الخارجة أول مدينة خضراء

تستقبل محافظة الوادي الجديد، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم الأحد، لإعلان مدينة الخارجة أول مدينة خضراء صديقة للبيئة والمناخ من فوق أعلى نقطة على هضبة الناضورة.
ويأتى ذلك فى إطار إحتفالية المحافظة بيوم البيئة العالمي ضمن احتفالية كبرى تنظمها المحافظة، حيث نجحت مدينة الخارجة في الابتعاد عن استخدام المكونات الملوثه للبيئة واستبدالها بمكونات صديقة للبيئة مع تطبيق أفضل منظومة للنظافة العامة والتخلص الآمن من المخلفات والتوسع في زراعة الأشجار والمسطحات الخضراء في كل ربوع المدينة.
وتستهل وزيرة البيئة جولتها بغرس نخلة ضمن مبادرة "ازرع نخلة" والتى طرحها اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، كما تجري الوزيرة جولة تفقدية لعدد من المشروعات الإنتاجية منها مشروع واحة الحرير الطبيعي ومشروع الصوب الزراعية المنتجة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة