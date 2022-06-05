مكتشف فيروس سى: أمريكا لم تنفذ حملة مثل مصر للقضاء على المرض

كتب ــ محمد عبد العظيم

عبر الدكتور هارفي جيمس اولتر، الطبيب والعالم المتخصص في مجال الفيروسات، والحاصل على جائزة نوبل في وظائف الأعضاء والطب لعام 2020، ومتكشف فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي، عن امتنانه وسعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لأول مرة، متابعا: "الحصول على جائزة نوبل جاء بعد 50 عاما من العمل.. ولم تكن هناك رؤية لكيفية الانتهاء من هذا الموضوع، المعهد الوطني للصحة، وعملت على كيفية دراسة التهاب الكبد الوبائي.. وعملت في المجال البحثي وعمليات الدمج في التهاب الكبد الوبائي.. 30 % من الذين يخضعون لجراحات القلب يكونوا قد أصيبوا بالتهاب الكبد الوبائي".

وأضاف خلال كلمته في جلسة حوارية خلال فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول "صحة أفريقيا"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "درسنا بعض المرضي بشكل مكثف ووجدنا أن هناك فيروس مختلف عن فيروس بي وله تأثير مختلف ويؤدي إلى الكثير من الأمراض في هذا المجال.. وهذا فيروس صغير وكنا نتوقع أنه صغير.. ومن عملنا على اكتشاف الفيروس.. ولم نكن نتصور أن النتائج سوف تكون محمودة بهذا الشكل وتدمير الفيروس بشكل سريعا وكان هذا من الخيال ولكنه تحقق.. وبدأ عمل المؤسسات الدولية التي قامت بإنجازات كبيرة".

وتابع الدكتور هارفي: "يمكن الشفاء لمرضي فيروس سي وهذا ليس ممكنا لكل الأمراض.. نحن لا نحتاج إلى الكثير من الأدوية وكل الأمر نجد الأشخاص الذين المصابين بهذا الفيروس يمكنهم الحصول على الدواء.. وفى مصر تم عمل الاختبارعلى أكثر من 40 مليون شخص.. وهذا مجهود كبير وتم توفير الأدوية هنا في مصر.. وهذه منظومة كاملة بداية من اهتمام الرئيس ثم وزير الصحة وكل المنظومة المصرية للقضاء على فيروس سي.. ومصر لديها الدليل لكيفية التعامل مع فيروس سي.. والهدف هو إعادة كل بلد من البلدان.. ونحن في الولايات المتحدة لم نقم بحملة القضاء على فيروس سي مثل مصر.. ومصر يجب أن تفتخر بما حققته وهذا الإنجاز الكبير.. وهناك دولا أخري يمكن منحها كيفية عمل الاختبار والأمصال.. والأمل قد تجدد من خلال هذه الخبرة المصرية والأمر يعود إليكم من أجل إعادة تحقق الأمر.. وشكرا جزيلا على فرصة الحضور إلى مصر".

وأشار الدكتور هارفي إلى أنه كتب شعرا عن الأمل ومواجهة الإحباط والطريق طويل من أجل الوصول إلى النتائج، متابعا: "سوف أشارك بعض الصور عن القصة منذ البداية.. على مر الطريق كتبت عدة أشعار عن الأمل.. ومع كل الاكتشافات التي تحدث مرحليا.. ولم أري أن الفيروس "A" أو "B".. حتى تواصلت إلى هذا الفيروس "C".