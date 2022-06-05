اليوم السابع
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مطار القاهرة يحتفل بيوم البيئة العالمى مع المسافرين.. صور

الأحد، 05 يونيو 2022 03:45 م
مطار القاهرة يحتفل بيوم البيئة العالمى مع المسافرين.. صور صالة مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل

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حرصت شركة ميناء القاهرة الجوى، بقيادة المحاسب مجدى أسحق رئيس مجلس إدارة الشركة، على مشاركة مطار القاهرة في الاحتفال بيوم البيئة العالمي، حيث قام فريق من الإدارة العامة للبيئة بقطاع السلامة والجودة بتوزيع الورود على الركاب بصالات المطار المختلفة.
 
ويعقد الاحتفال السنوى بيوم البيئة العالمى، في 5 يونيو منذ عام 1973 والذى ينظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وقد تزايد الاحتفال بهذا اليوم على مدار السنوات الماضية، حتى أصبح أكبر منصة عالمية للتواصل البيئي، والذى يحتفل به الملايين من البشر في جميع أنحاء العالم، وتستضيف السويد يوم البيئة العالمى لهذا العام وتأتى الاحتفالات تحت شعار " لا نملك سوى أرض واحدة " مع التركيز على العيش بشكل مستدام في وئام مع الطبيعة.
 
وتعد شركة ميناء القاهرة الدولي الجوى رائدة في مجال الحفاظ على البيئة، حيث حصلت على شهادة الايزو 14001/2015 في تطبيق أحدث السياسات البيئية والتزاما بالحد من أي ملوثات بيئية ناتجة عن صناعة الطيران المدنى، وقد أتخذت شركة ميناء القاهرة الجوى عدة خطوات لتطبيق أعلى المعايير الدولية للوصول الى أعلى مستوى من التنمية المستدامة.
 
ويتم الفحص البيئي على جميع المركبات بالمهبط للتأكد من تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن تشغيلها و التخلص الامن من المخلفات الخطرة و تغيير نمط الإضاءة العادية الى نظام الانارة بتكنولوجيا الليد الموفرة للطاقة و فصل المخلفات من المنبع لتسهيل إعادة تدويرها و المتابعة الدقيقة لاستهلاك المياه والكهرباء واتخاذ إجراءات ترشيد الاستهلاك حفاظا على الموارد الطبيعية، وذلك بالإضافة إلى تصميم مشاية كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية لنقل الركاب بين الجراج متعدد الطوابق ومبنى الركاب 2 كخطوة أولى لاستبدال العمل بمطار القاهرة بالطاقة الشمسية بدلا من الطاقة الكهربائية.
 
وتسعى إدارة مطار القاهرة جاهدة لتكون في مصاف المطارات التي تطبق التنمية المستدامة للحفاظ على البيئة حول العالم .
 
فيما يعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة الصوت العالمي الرائد في مجال البيئة، فهو يوفر القيادة ويشجع إقامة الشراكات في مجال رعاية البيئة عن طريق إلهام وتنوير وتمكين الأمم والشعوب لتحسين نوعية حياتهم دون المساس بأجيال المستقبل.
 
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مطار القاهرة

يوم البيئة العالمي

الطاقة الشمسية

التنمية المستدامة


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