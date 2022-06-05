مطار الغردقة الدولى يستقبل 98 رحلة طيران دولية على مدار ساعات اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأحد، 98 رحلة طيران دولية مختلفة أغلبها أوروبية تصل للمطار علي مدار ساعات اليوم، مع التشديد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة بالمنافذ المختلفة.

وكشف مصدر من مطار الغردقة الدولي، عن أن الرحلات الوافدة اليوم الأحد، أغلبها أوروبية وأكثر وصول لها من المطارات الألمانية والإنجليزية، وأن الجهات المختصة تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة شديدة .

من جانب آخر، يستقبل مطار مرسي علم الدولى، اليوم الأحد 17 رحلة طيران دولية، ضمن 105 رحلات أسبوعية تصل المطار بداية من السبت الماضي، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على الوافدين.

وكانت كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية، استقبال مطار مرسى علم الدولي، بداية من السبت 105 رحلات طيران دولية أسبوعية، قادمة من 12 دولة أوروبية، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على الوفود السياحية القادمة.

كما كشفت جداول رحلات الطيران الوافدة حلال الأسبوع الجارى زيادة فى معدلات السياحة النمساوية، كذلك السياحة السلوفاكية بعدد 3 رحلات دولية.