مطار الغردقة الدولى يستقبل 129 رحلة طيران دولية على مدار ساعات اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستعد مطار الغردقة الدولي، على مدار ساعات اليوم السبت، لاستقبال 129 رحلة طيران أغلبها دولية أوروبية مختلفة يصل علي متنها قرابة 12 ألف راكب، وتطبق الجهات المختصة بمطار الغردقة، الاجراءات الاحترازية المتبعة علي السياح الوافدين .

وكشف مصدر من مطار الغردقة الدولي، عن أن الرحلات الوافدة اليوم السبت اغلبها اوربية واكثر وصول لها من المطارات الالمانية والانجليزية، موضحاً أن اليوم السبت يعد أكبر وصول اسبوعي لرحلات الطيران من كل اسبوع يليه يوم الخميس .

وأضاف المصدر، أن هناك نشاط كبير للسياح الاوربية خلال تلك الأيام تزامنا ايضا مع اقبال كبير مع السياح الداخلية حيث ان نسب الاشغال الفندقية مرتفعه داخل الفنادق المختلفة ومن المقرر ارتفاعها اكثر خلال الايام المقبلة وعقب الانتهاء من جميع مراحل الامتحانات المختلفة وخاصة الثانوية العامة وقرب عيد الاضحي .

على جانب آخر استقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم السبت 32 رحلة طيران دولية ضمن 105 رحلة يستقبلها المطار خلال الاسبوع الجاري ويتم ايضا تطبيق الاجراءات الاحترازية علي الوافدين من كل دول العالم .