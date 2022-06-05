اليوم السابع
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مصرع مهندسة سقطت من الطابق السابع ببرج سكنى فى أسيوط

الأحد، 05 يونيو 2022 09:09 م
مصرع مهندسة سقطت من الطابق السابع ببرج سكنى فى أسيوط جثة -أرشيفية
أسيوط-هيثم البدري

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لقيت سيدة فى العقد الخامس من العمر مصرعها، إثر سقوطها من شرفة شقتها السكنية بأبراج عثمان في شارع الجمهورية التابعة لدائرة قسم ثان أسيوط. 
 
 
تلقى اللواء عمر السويفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط، إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط، يفيد بورود بلاغ من سقوط سيدة من الطابق السابع بأحد الأبراج السكنية بشارع الجمهورية. 
 
وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف وقوة من شرطة قسم ثان أسيوط، برئاسة المقدم بركات أحمد بركات رئيس المباحث، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع سيدة فى العقد الخامس من العمر تعمل مهندسة  تدعى ن .م. سقطت من شرفة شقتها بالطابق السابع ببرج عثمان بن عفان الكائن بشارع الجمهورية  وتم نقل الجثة إلى مستشفى الإيمان العام وحرر محضر بالواقعه للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة.
 

اسيوط

حوادث اسيوط

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