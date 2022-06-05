اليوم السابع
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الأحد، 05 يونيو 2022 05:47 م
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مصرع شخص غرقًا داخل سيارته بترعة الإسماعيلية في أبو صوير

الأحد، 05 يونيو 2022 05:05 م
مصرع شخص غرقًا داخل سيارته بترعة الإسماعيلية في أبو صوير سقوط سيارة بترعة الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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لقي شخص مصرعه غرقًا داخل سيارته بترعة الإسماعيلية بطريق "الإسماعيلية_ الزقازيق الزراعي"، بالقرب من عزبة شعيب، بمركز ومدينة أبو صوير.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد مصرع شخص يدعي سعيد حسن الشحات، 50 عامًا، مهندس زراعي، داخل سيارته والتي سقطعت بترعة الإسماعيلية بطريق "الإسماعيلية الزقازيق الزراعية" ناحية كوبري عزبة شعيب بمركز ومدينة أبو صوير، وعلى الفور انتقلت دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف وتم نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى التل الكبير.

وعقب سقوط السيارة في ترعة الإسماعيلية، سارع الأهالي في محاولة لإنقاذ السائق لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل السيارة.


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