اليوم السابع
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مصرع شاب غرقا بمياه ترعة بالشرقية

الجمعة، 03 يونيو 2022 10:09 ص
مصرع شاب غرقا بمياه ترعة بالشرقية جثة
الشرقية- فتحية الديب

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لقى شاب بمحافظة الشرقية، مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز ومدينة بلبيس، وتم انتشال الجثمان من قبل الإنقاذ النهرى، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول إشارة من مستشفى الزقازيق العام، بوصول "حسام س ق م" 25 عاما مقيم بلبيس جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفي.

وتبين من التحريات الأولية تلقى الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة بغرق شاب بمياه ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز بلبيس، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى التى تمكنت من استخراج الجثمان من أمام عزبة الجندى طريق" بلبيس- أبوحماد"وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الزقازيق العام.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة ، التى صرحت  بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.


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غرق شاب

بلبيس

مستشفى الزقازيق العام

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