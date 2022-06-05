محافظ كفر الشيخ: توريد 224 ألفًا و733 طنا و561 كيلو قمح بـ23 منفذاً

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ على انتظام عمليات التوريد واستلام الأقماح المحلية المنتجة من المزارعين والتجار من أبناء المحافظة، خلال الموسم الحالى للتوريد على مستوى المنافذ والصوامع، والمطاحن والشون والهناجر، البالغ عددها 23 منفذاً بمدن وقرى المحافظة، التابعين للجهات المسوقة للقمح وهى، الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعى المصرى، وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وقال المحافظ، فى بيان له إن إجمالى الكميات الموردة من القمح المحلى بالمحافظة منذ بداية موسم التوريد هذا العام، وحتى اليوم بلغت 224 ألفًا و733 طنًا و561 كيلو قمح، ويتم متابعة عمليات التوريد على مدار اليوم خلال فترة الاستلام اليومية للقمح، لحل أى مشكلة تعترض عمليات التوريد من خلال اللجان الموجودة بتلك المنافذ، وتم زيادة عدد اللجان لمواجهة زيادة الطلب على التوريد بالمنافذ المختلفة.

وأكد عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بالمحافظة المتحدث الرسمى للمديرية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية مديرية التموين برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم توريد القمح المحلى والمرور عليها، مشددا على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية فى هذا الشأن.