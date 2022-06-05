لطلاب الثانوية العامة.. عادات خاطئة هتأثر على صحتك ونفسيتك فى الامتحانات

كتبت نهير عبد النبى

يعانى طلاب الثانوية العامة من التوتر والقلق الشديد قبل الامتحانات وهو ما يؤثر على حالتهم الصحية وهناك عادات خاطئة قد يتبعها بعض الطلاب وتؤثر بالسلب على صحتهم الجسدية والنفسية وحسب ما ذكره موقع Daniel فهى:

عادات خاطئة هتأثر على صحتك ونفسيتك في الامتحانات



-الدراسة أمام التلفاز أو الأجهزة الرقمية بجانبك



المذاكرة أمام التلفزيون أو الكمبيوتر وغيره من أكثر الأمور التي تعرضك للتوتر والتشتيت ، يجب أن تذاكر في مكان مناسب ليساعدك على التركيزاترك أجهزتك الرقمية في غرفة مختلفة حتى لا تميل إلى استخدامها. من خلال القيام بذلك ، ستتعلم كيفية التركيز عند الدراسة وسيكون لديك المزيد من الوقت للاستمتاع ببرامجك المفضلة لاحقًا.

أي مكان تربطه بالاسترخاء مثل سريرك ليس مكانًا مثاليًا للدراسة لذا التزم اليوم بعدم القيام بأي عمل أثناء الاستلقاء على السرير.

حفظ ملاحظاتك دون فهم المادة بشكل كامل



ركز على فهم كل المواد الجديدة التي يتم تناولها في الفصل، قم بمعالجة وتلخيص ما يقوله معلمك عن طريق تدوين الملاحظات التي تبدو منطقية بالنسبة لك ستحتفظ بالمعلومات بشكل أكثر فعالية وتهيئ نفسك للنجاح عندما تتعلم كيفية تدوين الملاحظات بشكل صحيح .

-أن تكون غير منظم



لن تكتمل أي قائمة بالعادات الدراسية السيئة للطلاب دون ذكر نقص التنظيم أعلم أنه من الصعب أن تظل منظمًا كطالب مشغول لكن عدم التنظيم يؤدي إلى نسيان مواعيد الامتحانات ، والواجبات الضائعة ، والكثير من التوتر.

لذا خصص من 5 إلى 10 دقائق كل يوم لترتيب الأمور. افعل أشياء مثل:

-قدم ملاحظات ومواد الفصل الدراسي.

-اكتب المهام التي تحتاج إلى إكمالها لهذا اليوم.

-تحقق من التقويم أو المخطط لمعرفة الأحداث والمواعيد النهائية القادمة.

-امسح مكتبك.

-تخلص من الأوراق أو الكتيبات القديمة التي لم تعد بحاجة إليها أو أعد تدويرها.

لا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لإنشاء بيئة هادئة ومنظمة حتى تتمكن من تحقيق أهدافك الأكاديمية وتكون ناجحًا في المدرسة .

-إهمال صحتك الجسدية



تناول الطعام الصحي والحصول على قسط كافٍ من النوم من العادات الأساسية التي ستؤثر على صحتك وعافيتك قد تعتقد أنك مشغول جدًا ولا يمكنك الاعتناء بصحتك الجسدية ولكن إذا كنت تهتم بصحتك الجسدية ، فإن العلم يظهر أنك ستكون في الواقع أكثر تركيزًا وإنتاجية.

من الممكن أن تصبح طالبًا متفوقًا بينما تعيش حياة صحية ومتوازنة و يمكنك البدء بهذه النصائح البسيطة:

-قم ببعض التمارين الرياضية كل يوم ، حتى لو كانت مجرد نزهة سريعة لمدة 10 دقائق.

-احتفظ بزجاجة ماء ووجبات خفيفة صحية على مكتبك أو بالقرب منه.

-التزم بروتين وقت النوم الذي يساعدك على الاسترخاء.

-استيقظ واخلد إلى النوم في نفس الوقت تقريبًا كل يوم.

-مارس تمارين التنفس العميق لمساعدتك على التحكم في التوتر.