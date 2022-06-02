بعد إصابة 80 طفلاً فى الهند .. كل ما هو جديد عن فيرس أنفلونزا الطماطم

فاطمة ياسر

حالة من الذعر والقلق تعرضت لها سلطات الصحة في الهند، وخاصة بعد ظهور مرض غامض مصحوبًا بأعراض مشابهة لجدري القرود، وأطلق عليه أنفلونزا الطماطم، حيث أصيب أكثر من 80 طفل في الهند منذ 6 مايو الماضي، وذلك وفقا لموقع " .express".

من هم الأكثر عرضة للإصابة بأنفلونزا الطماطم ؟ وما هي الأعراض؟



أوضح الموقع، أن الفيروس المعروف باسم "أنفلونزا الطماطم" يؤثر على الأطفال دون سن الخامسة، وذلك على غرار فيروس جدري القرود ، حيث يلاحظ الأطفال المصابون أعراضًا مثل ظهور طفح جلدي على الجسم كله ، وتكون على شكل بثور مستديرة وحمراء مؤلمة ومعدية.

وفقًا للتقارير، أنه يمكن أن تسبب أنفلونزا الطماطم الشعور بالتعب وآلام المفاصل وتشنجات المعدة والغثيان والقيء والإسهال والسعال والعطس وسيلان الأنف وارتفاع درجة الحرارة وآلام الجسم، وفي بعض الحالات المصابة يتسبب الفيروس في حدوث تغير للون الساقين واليدين.

كما أن هذا المرض يسبب الجفاف عند الأطفال ، مما يؤدي بعد ذلك إلى ظهور تهيج بالقرب من الفم.



أنفلونزا الطماطم

هل أنفلونزا الطماطم عدوي فيروسية؟



وفقًا للعديد من علماء الفيروسات الذي أوضحوا أنه يمكن أن تكون "أنفلونزا الطماطم" نوعًا جديدًا من العدوى الفيروسية بين القدم واليد والفم ، وهي شائعة جدًا عند الأطفال الصغار.

ما هي النصائح الصحية لمرضي أنفلونزا الطماطم؟



ووفقا لذلك أوضح الدكتور سوبهاش شاندرا ، الأستاذ المساعد في الطب الباطني في مستشفى أمريتا بالهند، أن أنفلونزا الطماطم ليس مرضًا مميتًا ، ولكنه معدي ويمكن أن ينتشر من شخص لآخر ، على الرغم من أن الطرق الفعلية لانتشار العدوى لا تزال تحت الدراسة، ولذا يجب على المرضى الذين يصابون بأنفلونزا الطماطم شرب الكثير من السوائل والراحة للحفاظ على الجسم رطبًا وغير منهك.

وأوضح التقرير، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بسبب هذا الفيروس حتي الآن، ومع ذلك ، لم يكتشف الأطباء حتى الآن علاجًا محددًا لهذا المرض ولا يعالجون حاليًا سوى أعراض الأنفلونزا، ولذا يعمل الخبراء حاليًا على معرفة ما إذا كانت أنفلونزا الطماطم هي حمى فيروسية أو أثر لاحق لأمراض المناطق المدارية مثل الشيكونغونيا أو حمى الضنك.

وحول ذلك قال الدكتور بي أرونا ، نائب مدير الخدمات الصحية في كويمباتور بالهند ، لصحيفة The Indian Express: أنه تم نشر ثلاث فرق تضم مفتشي الصحة لملاحظة ما إذا كان شخص ما يعاني من الحمى والطفح الجلدي.

وأشار، الدكتور أرونا أن أنفلونزا الطماطم تحد من تلقاء نفسها ، مما يعني أنه مع الرعاية المناسبة ، ستحل الأعراض بمرور الوقت، فإذا أصيب شخص ما بهذه الأنفلونزا ، فيجب أن يبقى في عزلة لأنه قد ينتشر بسرعة من شخص إلى آخر، وأعتقد العديد من علماء الفيروسات أن "أنفلونزا الطماطم" هي على الأرجح نوع جديد من العدوى الفيروسية لعدوى القدم واليد والفم ، وهي شائعة جدًا عند الأطفال الصغار.