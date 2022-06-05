غرفة عمليات متابعة امتحانات الدبلومات بشمال سيناء تعلن حضور 97% من الطلبة

شمال سيناء ـ محمد حسين

سجلت غرفة عمليات متابعة الامتحانات بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء نسبة حضور 97% للطلبة بمختلف اللجان.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء فى بيان، إن الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية تتواصل ، وأنه على تواصل مستمر مع المركز الرئيسي والمراكز الفرعية لتوزيع الأسئلة ومع غرفة العمليات بإلادارات التعليمية ، للتأكد من وصول الأسئلة من مراكز التوزيع إلى اللجان الامتحانية.

أضاف أنه أدى طلاب التعليم الفني البالغ عددهم ( 3365) الامتحانات في (24) لجنة امتحانية ، وبلغت نسبة الحضور ( 97 ٪) وهي التعليم الصناعي والبالغ عدد الطلاب المتقدمين لتأدية الامتحان ( 1788) طالب مقسمين على (12) لجنة ، ويؤدي الطلاب الإمتحانات في مواد التخصص ، وفي الفترة الثانية مادة صيانة واصلاح لأقسام السيارات والجرارات والآلآت الزراعية.

وبلغت نسبة الحضور (97٪)، والتعليم التجاري فجملة الطلاب المتقدمين لتأدية الإمتحان ( 932) طالب وطالبة مقسمين على (8)، وامتحن الطلاب الإمتحان في مواد التخصص وبلغت نسبة الحضور (98٪)، والزراعي جملة الطلاب المتقدمين لتأدية الإمتحان (599) طالب وطالبة مقسمين على (3) لجان وقد أدى الطلاب الإمتحان في مادة محاصيل زراعية- ألبان ، وبلغت نسبة الحضور (97٪) ، والفندقي فجملة الطلاب المتقدمين لتأدية (46) طالب وطالبة مقسمين على لجنة واحدة ، وأدى الطلاب الإمتحان في مواد التخصص وبلغت نسبة الحضور (93٪).

واشار وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، ان الامتحانات تسير سيراً طبيعياً بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم وجميع الجهات المعنية.