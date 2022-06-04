97% نسبة حضور الطلاب فى امتحانات الدبلومات الفنية بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم تابع اليوم الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية في يومها السادس والبالغ عدد الطلاب الذين يؤدونها 3403 طلاب موزعين على 25 لجنة وبلغت نسبة الحضور 97‎%‎.

وعدد طلاب التعليم الصناعي المتقدمين لتأدية الامتحان 1850 طالبا مقسمين على 13 لجنة، ويؤدي الطلاب الامتحانات في مواد التخصص وبلغت نسبة الحضور 97‎%‎، والتجاري عدد الطلاب المتقدمين لتأدية الامتحان 926 طالبا وطالبة مقسمين على 8 لجان وامتحن الطلاب في مواد التخصص.

وبلغت نسبة الحضور 98‎%‎، والزراعي الطلاب المتقدمين لتأدية الامتحان 593 طالبا وطالبة مقسمين على 3 لجان وأدى الطلاب الامتحان في مادة أمراض النبات وبلغت نسبة الحضور 98‎%‎، والفندقي الطلاب المتقدمين 34 طالبا وطالبة مقسمين على لجنة واحدة وأدى الطلاب الامتحان في مادة الاقتصاد الفندقي وبلغت نسبة الحضور 94‎%‎.