ضبط خضروات ومنتجات منتهية الصلاحية خلال حملة مكبرة لتموين بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، اليوم الأحد، من ضبط خضروات منتهية الصلاحية ومش متعفن، و خلال حملة تموينية مكبرة وذلك حرصاً من المديرية على مراقبة الأسواق والسلع الغذائية المقدمة للمواطنين، وبناءً على تعليمات وتوجيهات ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بمراقبة الأسواق والسلع والتأكد من صلاحيتها ومدى جودتها وسلامتها.

ووجه محمد عوض وكيل المديرية، بتشكيل حملة مكبرة بإدارة تموين شرق بقيادة إبراهيم الخياط مدير الإدارة وجمال صالح وهيام متولى، سماح رضوان، ونانسى البياع، كبيري مفتشى شرق بورسعيد.

وتمكنت الحملة من ضبط إحدى محال السوبر ماركت بحوزته كمية تقدر ب 20 كيلو جرام مش بلدى فى حالة التعفن، وينبعث منه روائحة كريهة، وبالفحص تبين أنه منتهى الصلاحية ولا يصلح للإستهلاك الآدمى ما يشكل خطراً على صحة المواطنين.

كما تمكن أفراد الحملة أثناء التفتيش داخل المحل من ضبط كمية تقدر ب 15 كجم من الخضار المشكل المجمد وكميات من البقالة المتنوعة فى حالة الإنتهاء للصلاحية.

تم التحفظ على الكمية وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبمتابعة الحملة مهام عملها تمكن أفراد الحملة من ضبط كمية تقدر ب 25 كجم بن داخل أحد الكافيهات بدون أى بيانات تفيد الصلاحية والإنتاج وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .