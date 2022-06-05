تطهير بحيرة المنزلة من 242 متهما بحيازة أسلحة نارية وبيضاء فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

داهمت أجهزة وزارة الداخلية، البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة"، بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد)، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية).

ونجحت الجهود الأمنية في ضبط (242 متهما)، وبحوزتهم (132 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 194 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (138) قضية مواد مخدرة، كما تم تنفيذ (17512) حكما قضائيا متنوعا، و ضبط (1241) قضية متنوعة، وضبط عدد (8) تشكيلات عصابية، ضمت عدد (27) متهم ، إرتكبوا عدد (30) حادث، وفحص (8178) عنصر إجرامى.