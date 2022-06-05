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وعودة الانتعاش السياحى..

شاب سيناوى ينفذ مبادرة توفير 25 منقذا على شاطئ العريش لحماية أرواح المصطافين

الأحد، 05 يونيو 2022 10:00 ص
شاب سيناوى ينفذ مبادرة توفير 25 منقذا على شاطئ العريش لحماية أرواح المصطافين الانتشار على الشاطئ
شمال سيناء ـ محمد حسين

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نفذ شاب من أبناء محافظة شمال سيناء مبادرة لتوفير 25 منقذا بحريا على شاطئ مدينة العريش بشمال سيناء لحماية أرواح المصطافين من رواد الشاطئ.

قال الشاب الدكتور كريم صلاح سلام من أبناء مدينة العريش بشمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إنه قرر وبمجهود شخصي توفير المنقذين على الشاطئ ويتم توزيعهم على طول الشاطئ واشهر مناطق تزاحم الأهالى من منطقة ابوصقل شرقا حتى المساعيد غربا .

وأضاف أنه روعى أن يكون للمنقذين زى موحد ويعملون من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 5 مساء كل يوم جمعة حيث يعتبر هذا اليوم هو يوم الذروة وخروج الغالبية من الأهالى لقضاء اليوم على البحر .

وأشار الدكتور كريم صلاح سلام ، إلى أنه تم تنفيذ أول أيام المبادرة يوم الجمعة الماضى وستتواصل طوال فصل الصيف، لافتا ان المنقذين تم اختيارهم من اصحاب الخبرة فى مجال الانقاذ وأشرف على الاختيار عددا من المتخصصين فى مجال السباحة ، واستطرد انه تم تحمل كافة نفقات عملهم وتوفير الإعاشة لهم فى يوم عملهم وهو " الجمعة من كل أسبوع " .

وتابع إن دافع تقدمه لتنفيذ هذه المبادرة هو  دعم لجهود الدولة وتشجيعا على عودة الحياة لشاطئ العريش الذى يعد من افضل الوجهات السياحية فى مصر وأقلها تكلفة لقضاء  صيف ممتع عليه .

وأشار إلى إن مبادرته هذه يعتبرها هدية لأهل سيناء، ويأمل أن تتكرر من مبادرين اخرين للوصول لتوفير أكبر عدد من المنقذين واستطرد: شرف أن يكون هذا سببا فى انقاذ حياه انسان وهو ذات المعنى والاسم الذى تحمله المبادرة .

 

الانتشار على الشاطئ
الانتشار على الشاطئ

 

الدكتور كريم صلاح سلام
الدكتور كريم صلاح سلام

 

العمل يوم الجمعة
العمل يوم الجمعة

 

مجموعة الانقاذ
مجموعة الانقاذ

 


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