رفع كفاءة الشواطئ والشوارع والميادين بمصيف جمصة والمناطق السكنية.. صور

كتب شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اللواء ضياء قطب رئيس مدينة جمصة، بالاستمرار في أعمال رفع كفاءة الشاطئ والشوارع والميادين بمدينة جمصة لاستقبال المصطافين خلال فصل الصيف وعملا على راحتهم.

وأوضح رئيس مدينة جمصة، أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، فقد تمت متابعة أعمال اختبارات المنقذين لشاطئ مدينه جمصه وتنفيذ تدريب نظري وعملي لفريق عمل المنقذين بالإضافة لندوة للتوعية للحد من الغرق مشيرا إلى أن الاختبارات كانت في اللياقة البدنية والسباحة، وجارى استكمال باقي الاختبارات لاختيار افضل المشاركين كما سيتم تنفيذ ندوة للتدريب العملي على الاسعافات الأولية ولبس الزى الخاص بالشركة وسيتم الاختبار لأفضل العناصر حتي يقوموا بأداء واجبهم في التعامل مع ايه احداث طارئة علي الشاطئ.

كما تم متابعة أعمال رفع القمامة من شوارع المدينة واعمال دهان خط تنظيمي بمنطقة التطوير ومتابعة اعمال رش بلاعات الصرف الصحي وصناديق القمامة للمقاومة الأرضية بتقسيم 15مايو وكذا متابعة اعمال قسم الزراعة والبساتين لرفع كفاءة الحدائق والجذر الوسطي، كما تم متابعة رش وتعقيم مكاتب المركز التكنولوجي ومتابعة اعمال سيارة رش الناموس وهي تجوب شوارع مدينة جمصة وتقسيم 15 مايو والشيخ زايد.

وأكد المحافظ على متابعته الشخصية يوميا، لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والاحياء، وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وفى إطار خطة محافظة الدقهلية لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة.



جانب من اعمال تطوير مدينة جمصة (1)



جانب من اعمال تطوير مدينة جمصة (2)



جانب من اعمال تطوير مدينة جمصة (3)



جانب من اعمال تطوير مدينة جمصة (4)



جانب من اعمال تطوير مدينة جمصة (5)



جانب من اعمال تطوير مدينة جمصة (6)



جانب من اعمال تطوير مدينة جمصة (7)



جانب من اعمال تطوير مدينة جمصة (8)



جانب من اعمال تطوير مدينة جمصة (9)



جانب من اعمال تطوير مدينة جمصة (10)



جانب من اعمال تطوير مدينة جمصة (11)



جانب من اعمال تطوير مدينة جمصة (12)



جانب من اعمال تطوير مدينة جمصة (13)



جانب من اعمال تطوير مدينة جمصة (14)



جانب من اعمال تطوير مدينة جمصة (15)



جانب من اعمال تطوير مدينة جمصة (16)