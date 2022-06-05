رئيس جامعة بني سويف يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بعد تطويرها بتكلفة 8 ملايين جنيه

بنى سويف – هانى فتحى

افتتح الدكتور حسن منصور رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، تطوير وحدة الغسيل الكلوى للكبار بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه، وذلك بحضور الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد شعبان المدير التنفيذى لمستشفيات الجامعة، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، والدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع هيئة التأمين الصحى ببنى سويف، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن الوحدة تتكون من 7 قاعات للغسيل الكلوى وتضم 44 ماكينة غسيل كلوى موزعه ما بين 1ماكينة غسيل كلوى خاصة للغسيل الدموى السالب، وماكينات للغسيل الدموى الحاد، وماكينات للغسيل الدموى الموجب، وماكينات عزل وفصل البلازما لخدمة المرضى والأمراض المناعية وأمراض ضعف، وماكينات للغسيل البريتونى والتى تعد فريدة من نوعها على مستوى محافظة بنى سويف، وماكينة غسيل غرفة السونار.

وأضاف الدكتور عاطف مرسي، أن وحدة الغسيل الكلوى للكبار أصبحت بعد التوسعات الجديدة تستوعب عدد 44 مريضاً فى الدورة الواحدة، لافتاً أن الوحدة تعد أحد صروح الخدمة الطبية لخدمة أهالى المحافظة وهى ضمن الوحدات العلاجية النوعية داخل المستشفى الجامعي، مشيراُ إلى أنه تم تجهيز قاعة لمرضى زرع الكلى استعداداً لإنشاء وحدة زرع كلى بالمستشفى.

وأشار الدكتور محمد شعبان، أن الوحدة مجهزة للتعامل الفورى مع استقبال أى حالات طارئة والتدخل السريع، مع توفير الاحتياجات الطبية وضمان تلقى العلاج على الوجه الأكمل، لافتاً أن الوحدة تتمتع بكوادر طبية وفنية متميزة ولديهم خبرة واسعة فى مجال الكلى وفصل البلازما.



افتتاح تطوير وحدة الغسيل الكلوي



رئيس جامعة بني سويف يفتتح تطوير وحدة الغسيل الكلوي (7)



رئيس جامعة بني سويف يفتتح تطوير وحدة الغسيل الكلوي (1)



رئيس جامعة بني سويف يفتتح تطوير وحدة الغسيل الكلوي (2)



رئيس جامعة بني سويف يفتتح تطوير وحدة الغسيل الكلوي (3)



رئيس جامعة بني سويف يفتتح تطوير وحدة الغسيل الكلوي (4)