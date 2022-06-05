رئيس جامعة بنى سويف يفتتح وحدة الغسيل الكلوى للأطفال الفريدة من نوعها.. صور

افتتح الدكتور حسن منصور رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، وحدة الغسيل الكلوى للأطفال بتكلفة بلغت 4 ملايين جنيه، وذلك بحضور الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد شعبان المدير التنفيذى لمستشفيات الجامعة، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، والدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع هيئة التأمين الصحى ببنى سويف، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح الدكتور منصور حسن، إن وحدة غسيل الكُلى للأطفال هى الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات المحافظة وتضم 8 أجهزة للغسيل الكلوى و8 أسرة، وتعد إضافة هامة للمنظومة الطبية بالجامعة، وتهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من أبناء محافظة بنى سويف وإعفائهم من عناء ومشقة السفر إلى مستشفيات العاصمة لإجراء جلسات الغسيل لأطفالهم.

وأشار الدكتور عاطف مرسى، أن الوحدة تمثل إضافة قوية لمنظومة الخدمة الطبية بمستشفيات جامعة بنى سويف، مشيراُ إلى أن مرضى الغسيل الكلوى بحاجة مستمرة لتوفير الرعاية الصحية والطبية المُتكاملة، للحصول على الجلسات الخاصة بالغسيل الكلوى، حيث جرى توفير المُستلزمات الطبية الخاصة بماكينات الغسيل.

وأضاف الدكتور محمد شعبان، أن الوحدة الجديدة تستطيع استيعاب كافة الأطفال الذين يعانون من الفشل الكلوى داخل محافظة بنى سويف بالكامل، حيث تعمل الوحدة بنظام 4 ورديات على مستوى اليوم الواحد، فضلاً عن كونها توفر المتابعة المستمر لكافة الحالات والبروتوكولات العلاجية المناسبة لكل مريض.