رئيس جامعة بنى سويف يستقبل وفد اتحاد طلاب الجامعة بمكتبه.. صور

بنى سويف – هانى فتحى

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، وفدا من اتحاد طلاب الجامعة بحضور الدكتور معاذ الشاهد مسؤول الأنشطة الطلابية بالجامعة لتوجيه الشكر له وتواصله الدائم معهم.

وحرص رئيس الجامعة على فتح حوار مع وفد اتحاد الطلاب، مؤكداً لهم أن الجامعة تعمل على تهيئة المناخ المناسب للطلاب والطالبات من أجل الجد والاجتهاد والتحصيل الدراسي المطلوب بهدف النجاح والتفوق، مؤكدا: مكتبي مفتوح فى أى وقت لجميع الطلاب للاستماع لجميع أفكاركم ومقترحاتكم للنهوض بالجامعة.

وأضاف الدكتور منصور أن الجامعة لا تدخر جهداً في دعم الأنشطة الطلابية واكتشاف مواهب الطلاب والعمل على تنميتها، الأمر الذي ينعكس إيجاباً في بناء قدرات الطلاب العقلية والبدنية، وصقل مواهبهم وتطويرها، ومساعدتهم على استثمار أوقاتهم.

وأشار الطلاب ، الى أن زيارتهم لرئيس الجامعة لتوجيه الشكر له وحرصه الدائم على مصلحتهم وتواصله المستمر على مدار الساعة لحل أى مشكلة قد تقابلهم والعمل على حلها فى أسرع وقت.