جامعة بني سويف تحصد المرتبة السابعة محلياً و898 عالمياً بتصنيف RUR الروسي

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن نتيجة تصنيف Round University Ranking الروسي 2022 ، حيث حصلت جامعة بني سويف على المركز السابع على مستوى الجامعات المصرية، كما على المرتبة 898 على مستوى العالم.

وأوضح رئيس الجامعة أن تصنيف RUR هو تصنيف دولي للجامعات العالمية الرائدة تنشره وكالة التصنيف RUR الروسية ويوفر الترتيب مقارنة بين أكثر من 1000 جامعة رائدة من 85 دولة حول العالم وفقاً لـ20 مؤشر موزع على أربعة مجالات، التدريس بنسبة 40 %، البحث العلمي 40%، التنوع الدولي 10%، والاستدامة المالية 10%، مشيراً إلى أن بيانات تصنيف RUR تعتمد على البيانات المستخرجة من clarivate.

وأكد الدكتور منصور على أن تضافر الجهود الباحثين يعد من أهم أسباب الحفاظ على المستوى العالمي لجامعة بني سويف، موجهاً الشكر للباحثين في جميع المجالات والمنتمين إلى الجامعة، حيث إن عدد الأبحاث وبراءات الاختراع والمشاركة الدولية، والاستشهادات النوعية في المجالات المختلفة كل ذلك أسهم في الحفاظ على مستوى الجامعة عالمياً.



