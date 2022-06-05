"جوازها قبل 18 بيضيع حقوقها".. إنفوجراف يوضح أهداف مبادرة مواجهة زواج الأطفال

كتب ــ مدحت وهبة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى حملة ضد زواج الأطفال تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" وذلك ضمن إطار عمل برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعى مصر بتتغير للأفضل".

وتهدف الحملة إلى تكوين رأى عام مناهض لزواج الأطفال وتوعية الأسر الأولى بالرعاية والمعرضة لخطر زواج أطفالها وما يترتب عليه من حرمان الزوجين وأطفالهما من حقوقهم الاجتماعية والمدنية، والأخطار الصحية التى تواجه الإناث تحت سن 18 سنة جراء الحمل والولادة فى هذه السن، وتهدف أيضا إلى توضيح العلاقة بين زواج الأطفال والزيادة السكانية وزيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة والدولة وبناء رأى عام مؤيد لتجريم كل أشكال زواج الأطفال فى مصر.





فى سياق متصل، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى المرحلة الثانية من مبادرة تدريب المخطوبين داخل مراكز الشباب على مستوى 6 محافظات من خلال المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة، وانطلقت من مركز شباب العياط بمحافظة الجيزة، أولى فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة تدريب المقبلين على الزواج من المخطوبين داخل مراكز الشباب، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تستهدف المبادرة تنفيذ 14 تدريباً خلال الفترة من 20 مايو إلى 15 يونيو على مستوى ست محافظات هي؛ القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والسويس، وأسيوط، والوادى الجديد، ومن المخطط أن تستهدف التدريبات 700 شاب وفتاة من المخطوبين خلال هذه المرحلة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن المرحلة الثانية تعمل على التوسع فى المحافظات المستهدفة، وذلك بعد النجاح الذى حققته المرحلة الأولى حيث تم تدريب 800 شاب وفتاة من المخطوبين وذلك فى إطار التعاون المثمر المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.