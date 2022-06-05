جنايات شبين الكوم تقضى بحبس تشكيل عصابى تخصص فى السرقات 5 سنوات

المنوفية- فريق المحافظات

أصدرت الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات شبين الكوم، حكمها على تشكيل عصابى تخصص فى السرقات، بالحبس 5 سنوات لكل منهم .

وقضت محكمة جنايات شبين الدائرة الرابعة فى القضية رقم 13979 لسنة 2021 جنايات مركز منوف، والمقيدة برقم 4207 لسنة 2021 كلى منوف، بالحبس 5 سنوات لتشكيل عصابى تخصص فى السرقات، ضم كلا من " أيمن ا ع "، و" طارق ص ز "، و " عبدالعزيز ع م " ، و " محمود ص م "، و "عماد ح ع "، و " محمود ا ف "، و " أحمد ا ف "، وذلك لتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى السرقات .

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بالقبض على 7 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا للسرقات بدائرة مركز منوف .