تفعيل دور المراكز التكنولوجية بشمال سيناء.. اعرف التفاصيل

شمال سيناء - محمد حسين

أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، على ضرورة تفعيل المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، وأعلنت محافظة شمال سيناء، أن سكرتير عام المحافظة عقد اجتماعا مع رؤساء مجالس المدن بحضور مديري المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة لمناقشة منظومة عمل المراكز التكنولوجية وكيفية النهوض بها وأهمية ربط المراكز التكنولوجية بالإدارات الداخلية على مستوى مجالس المدن، وتوفير المبالغ المالية اللازمة لتكلفة الربط التكنولوجي بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن.

وأشار إلى منظومة عمل المراكز التكنولوجية من حيث: الاشتراطات البنائية ومشرفين قانون البناء الموحد رقم 119 والاشتراطات البنائية في المدن طبقا لاشتراطات البناء الجديدة، وأن محافظة شمال سيناء تخضع للقانون رقم 114 والمادة رقم 80 من قانون التعاقدات الحكومية.

وطالب سكرتير عام المحافظة بضرورة هيكلة المراكز التكنولوجية من مديرين ومشرفين وتم تزويدها بالأجهزة والمعدات اللازمة، وتقوم مجالس المدن باستكمال الأجهزة حسب الحاجة .. علاوة على إيفاد مدربين من وزارة التخطيط لتدريب العاملين بتلك المراكز التكنولوجية.

ومن جانبهم عرض رؤساء مجالس المدن ومديري المراكز التكنولوجية إمكانات المراكز لديهم وكيفية العمل على تطويرها والنهوض بها وربطها تكنولوجيا بشبكة الاتصالات والانترنت ، وذلك حتى يمكنها القيام بمهامها وفقا لمنظومة العمل بها .