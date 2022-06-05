تسليم نائب رئيس جامعة العريش لشئون التعليم والطلاب مهام عمله اليوم

شمال سيناء - محمد حسين

شهد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش ، اليوم تسليم الدكتور رفعت عمر عزوز عملة في أول يوم له بعد صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي له بالأمس نائب لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عز الدين حسيني جاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأسبق.وأشاد رئيس جامعة العريش بالفترة التي توالها الدكتور عز الحسيني، وقدم له الشكر على مجهوداته خلال الفترة الماضية حيث حقق نجاحًا ملموسًا داخل الجامعة، بينما قدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتور رفعت عزوز، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة القادمة.