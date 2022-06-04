اليوم السابع
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تعيين الدكتور رفعت عمر عميد كلية التربية بالعريش نائبًا لرئيس الجامعة

السبت، 04 يونيو 2022 09:42 م
تعيين الدكتور رفعت عمر عميد كلية التربية بالعريش نائبًا لرئيس الجامعة تعيين عميد تربية العريش نائبا لرئيس جامعة العريش
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت جامعة العريش تعيين الدكتور رفعت عمر عزوز نائباً لرئيس جامعة العريش لشئون التعليم والطلاب، خلفا للدكتور عز الدين الحسينى.

وسبق وأعلنت اليوم جامعة العريش، إنه تابع الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش سير امتحانات "التخلفات" لطلاب كليات التربية والآداب والتجارة والاقتصاد المنزلى والاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الجامعة طوال فترة الامتحانات حفاظًا على سلامة الجميع داخل الجامعة.

واعلنت جامعة العريش فى بيان، أن الامتحانات تسير وسط إجراءات احترازية ووقائية والتأكد من التباعد الاجتماعى والتزام الطلاب باللوائح والقوانين الخاصة بالامتحانات وفى جو من الهدوء والالتزام وملائم لبيئة الامتحانات.

وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، أن الجميع التزم بالتعليمات سواء الاحترازية فى اللجان وأعمال الامتحان بداية من دخولهم من بوابات الجامعة مرورًا باللجان الامتحانية حتى خروجهم مرة أخرى، لافتا لأنه قبل الامتحانات يتم قياس درجات الحرارة والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة، واستخدام المطهر، كما تقوم الكليات برش اللجان وتطهيرها بصفة مستمرة.

كما تفقد الدكتور رئيس الجامعة مقر الكنترولات الخاصة بالامتحانات، ووجه بسرعة الانتهاء من عملية التصحيح وإعلان النتيجة فى أسرع وقت ممكن.


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