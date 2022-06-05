تحرير 46 مخالفة وإعدام 478 كجم مواد غذائية خلال حملات رقابية في المنيا

المنيا –حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، إن مديرية الصحة بالمنيا، تواصل تكثيف حملات المرور الميداني على المنشآت الغذائية والقطاعات الخدمية، للتأكد من جودة السلع والمواد الغذائية، حرصاً على سلامة الغذاء، وتطبيق احكام القانون حيال المخالفين، لضمان سلامة وصحة المواطنين.

وفى ذلك السياق، نفذت المديرية حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال التجارية، وذلك ضمن خطة المحافظة لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، وحفاظا على الصحة العامة لهم.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الإدارة العامة للطب الوقائي، نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، حيث تم المرور على 104 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 46 محضر للمخالفات المضبوطة، وتنوعت المخالفات بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية، وتم ضبط عدد 8 منشآت تعمل بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

من جانبه، قال الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي إنه تم إعدام 478 كيلو أغذية مختلفة و 110 لتر مواد سائلة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 139 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك.