محافظ المنيا: إزالة 9 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية.. صور

المنيا- حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية تواصل جهودها، فى تنظيم حملات المتابعة الميدانية، بنطاق مراكز المحافظة، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة للشوارع، لرصد المخالفات المتعلقة بالتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبها، نظمت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حملة لإزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائى بالقرى التابعة للمركز، حيث أسفرت الحملة عن إزالة ورفع السملات الخرسانية لحالة تعدى بالبناء خارج الحيز العمرانى بقرية منقطين، كما تم إزالة سور متعد خط التنظيم بقرية الصليبة التابعة لمجلس قروى شوشة وتم تحويل المخالف للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وفى مركز ومدينة مغاغة، تم إزالة 4 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية منها حالة تعدى فى المهد على أرض زراعية بقرية برطباط حيث تم إزالة التعد ومصادرة مواد البناء، وحالتى تعدٍ فى المهد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرية طنبدى، وحالة تعدٍ بالبناء المخالف بقرية شم القبلية حيث تم ردم الحالة بعد فك الشدة الخشبية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز المنيا، رصد حالات التعدى بالبناء المخالف والعشوائى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم إيقاف حالة تعدٍ بالبناء بدون ترخيص بقرية دمشير عبارة عن سقف دور أول علوى وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة للبناء وعمل المحاضر اللازمة.

وفى مركز مطاى، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة حالة تعدٍ بالبناء داخل الحيز العمرانى بحى شمال المدينة وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية والتصدى لمخالفات البناء وايقافها فى المهد حيث أسفرت الحملة عن إزالة حالة تعدى بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرية كفر عبد الخالق عبارة عن طوب بالبلوك الحجرى خارج الحيز، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محضر بالواقعة.



ازالة المخالفات والتعدي بمحافظة المنيا (3)



ازالة المخالفات والتعدي بمحافظة المنيا (4)



ازالة المخالفات والتعدي بمحافظة المنيا (5)



ازالة المخالفات والتعدي بمحافظة المنيا (6)



ازالة المخالفات والتعدي بمحافظة المنيا (1)