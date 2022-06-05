اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 يونيو 2022 01:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا: إزالة 9 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية.. صور

الأحد، 05 يونيو 2022 12:22 م
محافظ المنيا: إزالة 9 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية.. صور جانب من الأعمال
المنيا- حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية تواصل جهودها، فى تنظيم حملات المتابعة الميدانية، بنطاق مراكز المحافظة، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة للشوارع، لرصد المخالفات المتعلقة بالتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبها، نظمت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حملة لإزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائى بالقرى التابعة للمركز، حيث أسفرت الحملة عن إزالة ورفع السملات الخرسانية لحالة تعدى بالبناء خارج الحيز العمرانى بقرية منقطين، كما تم إزالة سور متعد خط التنظيم بقرية الصليبة التابعة لمجلس قروى شوشة وتم تحويل المخالف للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وفى مركز ومدينة مغاغة، تم إزالة 4 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية منها حالة تعدى فى المهد على أرض زراعية بقرية برطباط حيث تم إزالة التعد ومصادرة مواد البناء، وحالتى تعدٍ فى المهد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرية طنبدى، وحالة تعدٍ بالبناء المخالف بقرية شم القبلية حيث تم ردم الحالة بعد فك الشدة الخشبية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز المنيا، رصد حالات التعدى بالبناء المخالف والعشوائى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم إيقاف حالة تعدٍ بالبناء بدون ترخيص بقرية دمشير عبارة عن سقف دور أول علوى وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة للبناء وعمل المحاضر اللازمة.

وفى مركز مطاى، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة حالة تعدٍ بالبناء داخل الحيز العمرانى بحى شمال المدينة وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية والتصدى لمخالفات البناء وايقافها فى المهد حيث أسفرت الحملة عن إزالة حالة تعدى بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرية كفر عبد الخالق عبارة عن طوب بالبلوك الحجرى خارج الحيز، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محضر بالواقعة.

 

 

 

ازالة المخالفات والتعدي بمحافظة المنيا (3)
ازالة المخالفات والتعدي بمحافظة المنيا (3)

 

ازالة المخالفات والتعدي بمحافظة المنيا (4)
ازالة المخالفات والتعدي بمحافظة المنيا (4)

 

ازالة المخالفات والتعدي بمحافظة المنيا (5)
ازالة المخالفات والتعدي بمحافظة المنيا (5)

 

ازالة المخالفات والتعدي بمحافظة المنيا (6)
ازالة المخالفات والتعدي بمحافظة المنيا (6)

 

ازالة المخالفات والتعدي بمحافظة المنيا (1)
ازالة المخالفات والتعدي بمحافظة المنيا (1)

 

ازالة المخالفات والتعدي بمحافظة المنيا (2)
ازالة المخالفات والتعدي بمحافظة المنيا (2)

 


املاك الدولة

وحدات محلية

ازالة تعديات

اخبار المنيا

محافظة المنيا


الموضوعات المتعلقة

تحرير 15 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز بمركز بنى مزار بالمنيا

الأحد، 05 يونيو 2022 11:48 ص

شون وصوامع المنيا تستقبل 445 ألف طن من محصول القمح بجميع المراكز.. صور

الأحد، 05 يونيو 2022 11:12 ص

صوامع الغلال منظومة عمل لا تتوقف.. توريد 130 ألف طن قمح بنسبة 71% من المستهدف بأسوان.. شون الإسماعيلية تستلم 56 ألف طن حتى الآن.. المنيا والشرقية تتسلمان 1.48 مليون طن.. و353 ألف طن من المحصول لصوامع البحيرة

الأحد، 05 يونيو 2022 02:00 ص

تحرير 54 محضرا متنوعا خلال حملة تموينية على المخابز البلدية بالمنيا.. صور

السبت، 04 يونيو 2022 01:45 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة