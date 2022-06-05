تأهيل مدينة جمصة لاستقبال موسم الصيف والمصطافين.. صور

الدقهلية - فريق المحافظات

كلف أيمن مختار محافظ الدقهلية، رئيس مدينة جمصة، بمتابعة تنفيذ الاختبارات والتدريبات العملية والنظرية للمنقذين بالشاطئ للتعامل الفورى مع أية أحداث طارئة.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وفى إطار خطة محافظة الدقهلية لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة، كلف أيمن مختار محافظ الدقهلية اللواء ضياء قطب رئيس مدينة جمصة بالاستمرار فى أعمال رفع كفاءة الشاطئ والشوارع والميادين بمدينة جمصة لاستقبال المصطافين خلال فصل الصيف وعملا على راحتهم.

وفى هذا الإطار أوضح رئيس مدينة جمصة، أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية.

وأضاف أنه تمت متابعة أعمال اختبارات المنقذين لشاطئ مدينة جمصة وتنفيذ تدريب نظرى وعملى لفريق عمل المنقذين، بالإضافة لندوة للتوعية للحد من الغرق، مشيرا إلى أن الاختبارات كانت فى اللياقة البدنية والسباحة وجارى استكمال باقى الاختبارات لاختيار أفضل المشاركين كما سيتم تنفيذ ندوة للتدريب العملى على الإسعافات الأولية ولبس الزى الخاص بالشركة وسيتم الاختبار لأفضل العناصر حتى يقوموا بأداء واجبهم فى التعامل مع أية أحداث طارئة على الشاطئ.

كما تم متابعة اعمال رفع القمامة من شوارع المدينة واعمال دهان خط تنظيمى بمنطقة التطوير ومتابعة اعمال رش بلاعات الصرف الصحى وصناديق القمامة للمقاومة الأرضية بتقسيم 15 مايو وكذا متابعة اعمال قسم الزراعة والبساتين لرفع كفاءة الحدائق والجذر الوسطى وكما تم متابعة رش وتعقيم مكاتب المركز التكنولوجى ومتابعة اعمال سيارة رش الناموس وهى تجوب شوارع مدينة جمصة وتقسيم 15 مايو والشيخ زايد.

وأكد المحافظ على متابعته الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والاحياء وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين.



اعمال التجميل



اعمال النظافة



اعمال رفع القمامة



الرش



الطلاء



المنقذين



تأهيل مدينة جمصة لاستقبال موسم الصيف والمصطافين



تهذيب الاشجار



رفع القمامة