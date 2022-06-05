"المواد الغذائية": 1000 جنيه انخفاضا فى سعر طن الأرز و700 للزيت و250 للسكر

كتب إسلام سعيد

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة اسكندرية التجارية، أن أسعار الأرز والسكر والزيوت شهدت انخفاضات اليوم، ومن المتوقع أن تواصل الانخفاض خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المنوفى فى بيان صحفى اليوم، أن سعر طن الأرز انخفض بقيمة ألف جنيه حيث تراجع من متوسط 12 و15 ألف إلى 11 و14 ألف جنيه، ومن المتوقع أن يواصل التراجع خاصة بعد دخول الأرز المستورد.

وأضاف أن سعر السكر تراجع بقيمة 250 جنيها للطن، حيث انخفض من 12 ألف إلى 11750 ألف جنيه، وكذلك انخفض سعر طن الزيت عالميا بقيمة 700 جنيه، ليسجل 31100 جنيه للطن بدلا من 31800 جنيه للطن.