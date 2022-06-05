مد إقامة معارض السلع الغذائية بالقليوبية حتى عيد الأضحى لتخفيف عن المواطنين

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، أنه بعد النجاح الذى حققته مجموعة معارض "أهلا بالعيد" بالمحافظة بشكل كبير لاقت إقبالًا جماهيريا خلال الفترة الماضية، ومن هنا تم مد إقامة المعارض حتى عيد الأضحى المقبل للسلع والمنتجات بجودة عالية وأسعار مدعمة، حيث تأتى هذه المعارض، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم.

أكد الدكتور محمد الفيومى رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، أن مد إقامة معارض أهلا بالعيد نظرا لإقبال الكبير على المعارض من الجمهور واستجابة الغرفة لمطالبتهم المستمر بمد فترة إقامتها، لتخفيف عنهم فى ظل ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، فى بيان له اليوم، أنه تم تذويدها بكافة السلع من زيت وسكر ودقيق، ولحوم، وكافة السلع الغذائية الأخرى، بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، حتى عيد الأضحى المقبل، وذلك لتخفيف عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة للجميع.

وأوضح الفيومى، أن المعارض مازالت مستمرة فى مدينة بنها وأيضا فى مدينة طوخ وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية، ومدينة كفر شكر وشبين القناطر والخانكة وقليوب، وتم تجهيزها بكل ما يحتاج إليه المواطن وستشمل كافة مستلزمات الأسرة من مواد غذائية ولحوم، وملابس، وأحذية، وذلك بأسعار مخفضة تصل لـ25%.

وأشار رئيس الغرفة التجارية، إلى أن الغرفة لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائى لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين.

وأبدى المواطنون رضاهم عن وجود معارض مدعم بأسعار أقل من السوق مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.

وجدير بالذكر أنه تم افتتاح 8 معارض "أهلا رمضان"، فى مدن بنها وطوخ وشبرا القناطر وكفر شكر وشبين القناطر والخانكة وقليوب، لخدمة المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة للجميع، وأن معارض "أهلا رمضان"، لم تشهد أى نقص للسلع ولو لساعة واحدة رغم الإقبال، وهذا يحسب للدولة وجهودها للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط، وأن المعارض المنتشرة فى المحافظة توافد عليها المواطنين منذ اللحظة الأولي.