القوى العاملة: تعيين 1385 شابا منهم 12 "قادرون باختلاف" فى البحر الأحمر

كتبت ــ آية دعبس

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 1385 شاباً، منهم 12 " قادرون باختلاف " من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1855 شابا، فضلاً عن توفير 385 فرصة عمل .

وقال سعفان، فى بيان اليوم، إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 605 عمال، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وحفظ 15 ترخيص عمل للأجانب، وتجديد 6 تراخيص عمل لـ 6 أجانب آخرين وتسجيل وبحث 8 ملفات أجانب يعملون فى نطاق المحافظة.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضى مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال مايو الماضى قامت المديرية بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 1706 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 20 محضراً، فضلاً عن عقد 3 ندوات توعية بالقانون حضرها 1341 عاملا .

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف منحة وفاة أحد العمال المسجلين بمبلغ 10 آلاف جنيه .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 127 منشأة ، وأسفر عن تحرير 46 محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 4 ندوات توعية فى نفس المجال ، كما تم متابعة 76 منشأة يعمل بها 4432 عاملاً ، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وأضاف عبد الراضى أن المديرية تلقت 50 شكوى علاقات عمل ، تم تسوية 12 منها ودياً فى مواقع العمل من قبل مفتشى العمل بالمكاتب التابعة للمديرية ، وتم إتخاذ إجراء قانونى تجاه 8 شكاوى ، وتبقى 30 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة .