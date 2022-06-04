اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 27 شاباً واستخراج 700 شهادة مهارة بكفر الشيخ

السبت، 04 يونيو 2022 11:37 ص
القوى العاملة: تعيين 27 شاباً واستخراج 700 شهادة مهارة بكفر الشيخ محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت ـ آية دعبس

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين  27  شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ  المسجلين بها 715  شاباً.
 
وقال الوزير: إن المديرية قامت باستخراج 700 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية  لصالح العمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية ، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ 12 عاملا بمبلغ 40 ألف جنيه .
 
تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر مايو الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 255 منشأة ، وتم تحرير إنذار لـ 112 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 137 منشأة انتهت بتحرير 33 محضر سلامة وصحة مهنية، وحضور 11 لجنة تراخيص ومنح 11 رخصة .
 
وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش علي 514 منشأة تفتيش دوري وحملات، أسفر عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة .
 
 
 

القوى العاملة

مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ

العمالة غير المنتظمة

عمالة غير منتظمة

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