الجريدة الرسمية تنشر الحساب الختامى لموازنة جهاز أنشطة سوق الغاز

كتبت -مروة الغول

نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 21 تابع ( ب ) في 26 مايو سنة ٢٠٢٢ قانون رقم 39 لسنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2021-2022.