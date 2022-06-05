اليوم السابع
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الأحد، 05 يونيو 2022 04:02 م
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الجريدة الرسمية تنشر الحساب الختامى لموازنة جهاز أنشطة سوق الغاز

الأحد، 05 يونيو 2022 03:26 م
الجريدة الرسمية تنشر الحساب الختامى لموازنة جهاز أنشطة سوق الغاز الغاز الطبيعى
كتبت -مروة الغول

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نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 21 تابع ( ب ) في 26 مايو سنة ٢٠٢٢ قانون رقم 39 لسنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2021-2022.
 
 
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الغاز

سوق الغاز

جهاز أنشطة سوق الغاز


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