الرئيسية اقتصاد وبورصة الجريدة الرسمية تنشر الحساب الختامى لموازنة جهاز أنشطة سوق الغاز الأحد، 05 يونيو 2022 03:26 م الغاز الطبيعى كتبت -مروة الغول مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 21 تابع ( ب ) في 26 مايو سنة ٢٠٢٢ قانون رقم 39 لسنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2021-2022. الغاز سوق الغاز جهاز أنشطة سوق الغاز الموضوعات المتعلقة 51 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعى فى مصر عام 21/20 بزيادة 20٪ الأحد، 05 يونيو 2022 02:00 ص ماذا حدث لأسعار الغاز الطبيعى فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية؟.. تقرير يجيب الأربعاء، 01 يونيو 2022 05:00 ص وزير البترول لـ"النواب": ربط محطات الوقود بشبكة واحدة للتصدى لعمليات التهريب.. توصيل الغاز الطبيعى لـ 13.5 مليون وحدة بتكلفة 20 مليار جنيه سنويا.. الملا: نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى ووقعنا 108 اتفاقيات دولية الإثنين، 30 مايو 2022 04:30 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة